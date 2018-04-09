В Хакасии стало больше пенсионеров старше 80 лет

Республике Хакасия увеличилось число граждан старше 80 лет. Известно, что они получают двойную фиксированную выплату к пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного Фонда России.

Так, за год количество пожилых людей, достигших 80-летия увеличилось на 1283 человека. В настоящее время в республике проживает 13 708 таких пенсионеров.

Отметим, что при достижении 80 лет гражданин получает двойной размер фиксированной выплаты к пенсии, которая в настоящее время составляет 4 982,9 рублей. Таким образом она составляет 9965,80 рублей. Повышение производится автоматически.