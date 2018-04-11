ВС: страховые обязаны компенсировать утрату товарной стоимости

Верховный суд постановил, что утрату товарной стоимости транспортных средств обязаны компенсировать страховые компании или виновники ДТП. Об этом сообщает «Российская Газета».

Утрата товарной стоимости признана таким же реальным ущербом, как, к примеру, разбитые детали автомобиля. Возместить этот ущерб пострадавшим должна страховая компания или виновник аварии.

К такому выводу пришёл Верховный суд после рассмотрения дела некой О. Арепьевой. После ДТП, в котором дама оказалась пострадавшей стороной, Арепьева получила компенсацию от страховой компании по прямому возмещению ущерба в сумме 232,5 тысячи рублей. Данную выплату автомобилистка сочла сильно заниженной и обратилась к независимому эксперту. Тот, в свою очередь, подсчитал, что сумма восстановительного ремонта с учётом износа составляет 450 тысяч. Утрата товарной стоимости, по его расчётам, оценивается в 77 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в суд с требованием к страховой доплатить 167,5 тысячи, а к причинителю вреда — с иском на 127 тысяч рублей. Суд назначил дополнительную экспертизу, по результатам которой сумма восстановительного ремонта с учётом износа была снижена до 218 тысяч рублей, а утрата товарной стоимости — до 43 тысяч. После ещё одной экспертизы по ходатайству Арепьевой стоимость ремонта была оценена в 221 тыс. рублей.

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Таким образом, по мнению суда, уже выплаченная пострадавшей сумма превысила стоимость ремонта. При этом доказательств, позволяющих установить точную сумму утраты товарной стоимости, не существует. В результате суд отказал в удовлетворении иска. С этими выводами согласилась и апелляционная инстанция.

Верховный суд, куда в конечном итоге и попало дело, постановил, что к реальному ущербу, возникшему в результате ДТП, наряду со стоимостью ремонта и запасных частей относится также утраченная товарная стоимость. Она представляет собой уменьшение стоимости машины, вызванное преждевременным ухудшением внешнего вида и её эксплуатационных качеств в результате снижения прочности и долговечности отдельных деталей, агрегатов, соединений и защитных покрытий вследствие ДТП. А значит, такой ущерб относится к реальному ущербу: уменьшение потребительской стоимости нарушает права автовладельца. Также ВС напомнил, что если для устранения повреждений использовались новые материалы, расходы включаются в реальный ущерб, даже если стоимость имущества после такого ремонта увеличилась. Любопытен и ещё один пункт: если по ОСАГО автовладельцу считают ущерб по единой методике с учётом износа, то при взыскании ущерба от причинителя вреда износ учитывать не требуется. Это означает, что потерпевший имеет полное право требовать с причинителя вреда возмещения полной стоимости новых деталей, узлов и агрегатов.

По результатам постановления Верховного суда дело направлено на новое рассмотрение.

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