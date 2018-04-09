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Посвященную ЧМ-2018 серию карт «Стрелка» и их вариант с «Тройкой» могут выпустить в Московском регионе
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Посвященную ЧМ-2018 серию карт «Стрелка» и их вариант с «Тройкой» могут выпустить в Московском регионе 

Агентство «Москва» 1 час назад
В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 г. рассматривается возможность выпуска ограниченной серии транспортной карты «Стрелка» и ее интегрированного варианта со столичной «Тройкой», посвященных турниру. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе оператора проекта «Стрелка» ООО «ЕТК» (дочерняя структура АО «УЭК»).
«АО «УЭК» совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассматривают возможность выпуска лимитированной серии транспортной карты «Стрелка» специально к чемпионату мира по футболу. Возможно, они будут также в формате «Стрелка+Тройка», то есть зона расширяется на Москву», — сообщили в пресс-службе.
В компании отметили, что транспортные карты пользуются популярностью у жителей столичного региона.
«На сегодня реализовано более 2,1 млн карт «Стрелка». Напомним, что при старте проекта была запланирована реализация 2 млн карт к концу 2021 г. Весь общественный транспорт Подмосковья, включая водный транспорт, принимает к оплате проезда карту «Стрелка» и объединенную версию со столичной «Тройкой». Функционал карт «Стрелка+Тройка» не отличается от классических «Стрелки» и «Тройки». На текущий момент реализовано 257 тыс. таких карт. Кроме того, объеденные карты доступны в виде брелоков», — пояснили в компании.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Турнир пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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