Посвященную ЧМ-2018 серию карт «Стрелка» и их вариант с «Тройкой» могут выпустить в Московском регионе

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 г. рассматривается возможность выпуска ограниченной серии транспортной карты «Стрелка» и ее интегрированного варианта со столичной «Тройкой», посвященных турниру. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе оператора проекта «Стрелка» ООО «ЕТК» (дочерняя структура АО «УЭК»).

«АО «УЭК» совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассматривают возможность выпуска лимитированной серии транспортной карты «Стрелка» специально к чемпионату мира по футболу. Возможно, они будут также в формате «Стрелка+Тройка», то есть зона расширяется на Москву », — сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что транспортные карты пользуются популярностью у жителей столичного региона.

«На сегодня реализовано более 2,1 млн карт «Стрелка». Напомним, что при старте проекта была запланирована реализация 2 млн карт к концу 2021 г. Весь общественный транспорт Подмосковья, включая водный транспорт, принимает к оплате проезда карту «Стрелка» и объединенную версию со столичной «Тройкой». Функционал карт «Стрелка+Тройка» не отличается от классических «Стрелки» и «Тройки». На текущий момент реализовано 257 тыс. таких карт. Кроме того, объеденные карты доступны в виде брелоков», — пояснили в компании.