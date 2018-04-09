Время работы аэроэкспрессов продлят до трех часов ночи в дни проведения вечерних игр ЧМ-2018

«Этот вопрос решается. Мы опираемся на опыт, полученный в ходе Кубка конфедераций. Пока компания точно продлит движение поездов до трех часов ночи в дни, когда московские матчи будут начинаться в вечернее время. При этом интервалы сокращаться не будут. То есть, будет назначаться по три-четыре дополнительных рейса», — сказал В. Федоров.

По его словам, возможен вариант запуска одного-двух утренних поездов в аэропорт на следующие сутки после позднего футбольного матча.

«В этом случае работать мы будет не с шести часов утра, а с пяти. Но это по необходимости», — отметил В. Федоров.

Сейчас последние аэроэкспрессы в Домодедово Шереметьево уходят в 00:30 а во Внуково — в 00:00. Последние рейсы из Домодедово на Павелецкий вокзал и из Внуково на Киевский вокзал в 00:00, а из Шереметьево на Белорусский вокзал — в 00:30.