Время работы аэроэкспрессов продлят до трех часов ночи в дни проведения вечерних игр ЧМ-2018 

«Аэроэкспресс» изменит график работы во время ЧМ-2018 и запустит дополнительные поезда. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.
«Этот вопрос решается. Мы опираемся на опыт, полученный в ходе Кубка конфедераций. Пока компания точно продлит движение поездов до трех часов ночи в дни, когда московские матчи будут начинаться в вечернее время. При этом интервалы сокращаться не будут. То есть, будет назначаться по три-четыре дополнительных рейса», — сказал В. Федоров.
По его словам, возможен вариант запуска одного-двух утренних поездов в аэропорт на следующие сутки после позднего футбольного матча.
«В этом случае работать мы будет не с шести часов утра, а с пяти. Но это по необходимости», — отметил В. Федоров.
Сейчас последние аэроэкспрессы в Домодедово и Шереметьево уходят в 00:30 а во Внуково — в 00:00. Последние рейсы из Домодедово на Павелецкий вокзал и из Внуково на Киевский вокзал в 00:00, а из Шереметьево на Белорусский вокзал — в 00:30.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.