Болельщики могут получить возможность прохода в аэроэкспрессы по билетам на матчи ЧМ-2018

«Сейчас прорабатывается идея о том, чтобы болельщики ЧМ-2018 могли проходить через наши турникеты по билетам на футбольные матчи», — сказал В. Федоров.

Он пояснил, что речь идет об определенной категории билетов с чипами, содержащими информацию о владельце и матче, который он собирается посетить в Москве

«Возможен вариант интегрирования в наши турникеты систем считывания данных с таких чипов. То есть, билет на футбол будет одновременно и билетом на аэроэкспресс», — отметил В. Федоров.