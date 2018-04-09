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Болельщики могут получить возможность прохода в аэроэкспрессы по билетам на матчи ЧМ-2018
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Болельщики могут получить возможность прохода в аэроэкспрессы по билетам на матчи ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.
«Сейчас прорабатывается идея о том, чтобы болельщики ЧМ-2018 могли проходить через наши турникеты по билетам на футбольные матчи», — сказал В. Федоров.
Он пояснил, что речь идет об определенной категории билетов с чипами, содержащими информацию о владельце и матче, который он собирается посетить в Москве.
«Возможен вариант интегрирования в наши турникеты систем считывания данных с таких чипов. То есть, билет на футбол будет одновременно и билетом на аэроэкспресс», — отметил В. Федоров.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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