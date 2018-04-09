С клиентов самозанятых хотят вычитать налоги

Минэкономразвития готовит ряд поправок в законопроект о самозанятых, разработанный ведомством вместе с Минфином. В частности, речь идет о введении для такого вида деятельности налогов с операций, а также налоговых вычетов для их клиентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Минэкномразвития готовит ряд поправок в законопроект о самозанятых, разработанный ведомством вместе с Минфином. В частности, речь идет о введении для такого вида деятельности налогов с операций, а также налоговых вычетов для их клиентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Закон о самозанятых в апреле внесен в Госдуму и сейчас проходит «нулевое чтение» в Общественной палате. Представители последней раскритиковали законопроект за «технический характер» и отсутствие решения по разделению индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
По данным сервиса YouDo, на 1 марта 2018 года в качестве самозанятых в России зарегистрировались 1,2 тысячи человек. Всего бизнесом без регистрации в стране занимаются 2,3 млн человек, следует из статистики Росстата.
Ранее правительство внесло в Госдуму проекты законов о продлении налоговых каникул для самозанятых. Один из законопроектов уточняет порядок постановки на учет или снятия с учета у налоговиков физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и оказывающих услуги физлицам без привлечения наемного труда. Этот проект также предлагает освободить в 2019 году самозанятых от уплаты НДФЛ с дохода.