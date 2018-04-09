Ещё
С клиентов самозанятых хотят вычитать налоги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минэкономразвития предложило ввести транзакционный налог для самозанятых 

Inc. 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития готовит ряд поправок в законопроект о самозанятых, разработанный ведомством вместе с Минфином. В частности, речь идет о введении для такого вида деятельности налогов с операций, а также налоговых вычетов для их клиентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Минэкномразвития готовит ряд поправок в законопроект о самозанятых, разработанный ведомством вместе с Минфином. В частности, речь идет о введении для такого вида деятельности налогов с операций, а также налоговых вычетов для их клиентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Закон о самозанятых в апреле внесен в Госдуму и сейчас проходит «нулевое чтение» в Общественной палате. Представители последней раскритиковали законопроект за «технический характер» и отсутствие решения по разделению индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
По данным сервиса YouDo, на 1 марта 2018 года в качестве самозанятых в России зарегистрировались 1,2 тысячи человек. Всего бизнесом без регистрации в стране занимаются 2,3 млн человек, следует из статистики Росстата.
Ранее правительство внесло в Госдуму проекты законов о продлении налоговых каникул для самозанятых. Один из законопроектов уточняет порядок постановки на учет или снятия с учета у налоговиков физических лиц, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и оказывающих услуги физлицам без привлечения наемного труда. Этот проект также предлагает освободить в 2019 году самозанятых от уплаты НДФЛ с дохода.
Inc.: последние новости
Как бизнес конкурирует с «умными» магазинами Amazon Go Клиенты «Сбербанка» рассказали о блокировке любых денежных переводов ИП и юрлиц за слово «агент» Александр Мамут инвестирует $5 млн в объединение магазинов детских товаров Hamleys и компании «Винни»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию81
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты791
Россия ответила на переезд Скрипалей в США183
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
США захотели сталинского «бога войны»31
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:25
Загорелся киевский зоопарк
Происшествия
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение