С клиентов самозанятых хотят вычитать налоги

Минэкономразвития предложило ввести транзакционный налог для самозанятых

Минэкономразвития готовит ряд поправок в законопроект о самозанятых, разработанный ведомством вместе с Минфином . В частности, речь идет о введении для такого вида деятельности налогов с операций, а также налоговых вычетов для их клиентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минэкномразвития готовит ряд поправок в законопроект о самозанятых, разработанный ведомством вместе с Минфином. В частности, речь идет о введении для такого вида деятельности налогов с операций, а также налоговых вычетов для их клиентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Закон о самозанятых в апреле внесен в Госдуму и сейчас проходит «нулевое чтение» в Общественной палате . Представители последней раскритиковали законопроект за «технический характер» и отсутствие решения по разделению индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

По данным сервиса YouDo, на 1 марта 2018 года в качестве самозанятых в России зарегистрировались 1,2 тысячи человек. Всего бизнесом без регистрации в стране занимаются 2,3 млн человек, следует из статистики Росстата