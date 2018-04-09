ВЦИОМ: россияне ожидают ослабления рубля

Россияне ожидают роста курса доллара в среднесрочной и долгосрочной перспективах, свидетельствуют данные мониторингового исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом большинство граждан предпочитают хранить сбережения в рублях.

Согласно опросу, в перспективе трех месяцев 52% респондентов прогнозируют рост курса доллара до 61 рубля. Через год, по мнению 38% россиян, курс доллара достигнет 64 рублей.

Интерес к ситуации на валютном рынке в последние несколько лет (по данным мартовских опросов) сохраняется на уровне свыше 50%, при этом все же ВЦИОМ фиксирует постепенное снижение. Так, в марте 2018 года о том, что следят за изменением курса американской валюты, сообщили 54% граждан (в марте 2017-го — 58%, в марте 2016-го — 56%). Постоянно обращаются к данного рода информации 16% от числа всех опрошенных (среди мужчин — 20%, москвичей и петербуржцев — по 25%).

Условия для накопления сбережений становятся все более благоприятными, показывает опрос. В частности, сегодня о том, что у них нет сбережений, сообщают 29% россиян — против 41% в 2015 году. Хранят накопления преимущественно в национальной валюте (68%).

Сбережения в долларах есть у 5%, в евро — у 3% россиян (среди жителей Москвы Санкт-Петербурга соответствующие доли составляют 12% и 11%). Другие валюты назвал лишь 1% участников опроса.