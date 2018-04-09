560 млн рублей дополнительной поддержки получат аграрии Башкирии

Правительственная комиссия по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Башкирии приняла решение о выделении сельхозпроизводителям 560 млн рублей дополнительных средств из бюджета региона. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Из них на поддержку молочного скотоводства будет направлено 300 млн рублей. Деньги пойдут на компенсацию недополученных аграриями доходов, вызванных низкими закупочными ценами на сырое молоко. Средства планируется довести до аграриев в мае, в виде субсидий за молоко, произведенное в марте-апреле текущего года.

Одним из основных источников финансирования весенне-полевых работ является несвязанная поддержка сельхозпроизводителей (погектарная субсидия). В январе-феврале текущего года, из 1760 получателей этого вида господдержки, субсидию получили только 1233 хозяйства. Оставшиеся 527 хозяйств не смогли вовремя оформить необходимые документы на землю.

В связи с этим Правительственная комиссия приняла решение о выделении дополнительно 110 млн рублей хозяйствам оставшихся без данной субсидии.

Также комиссия выделила 150 млн рублей на субсидирование процентной ставки — это позволит аграриям в полной мере обеспечить организации АПК Башкирии заемными средствами, необходимыми на проведение сезонных полевых работ.