Жители Хабаровского края могут оплатить любые налоги онлайн

Если на дворе апрель, это значит, что совсем скоро истечёт установленный законом срок для уплаты налогов на доходы за прошлый год. Декларацию нужно подать в налоговую службу не позднее 30 апреля. К счастью, сделать это можно, не выходя из дома. Не знаете, как? Не уверены, нужно ли это именно вам? Корреспондент ИА « Хабаровский край сегодня» разобрался вместе с экспертами компании МТС

А оно мне надо?

Логичный вопрос любого гражданина РФ : а нужно ли мне вообще думать о налогах, если их за меня перечисляет мой работодатель? Оказывается, ваш путь в любом случае лежит в налоговую инспекцию, если в прошлом году вы:

продали/купили квартиру, дом, дачу или автомобиль

сдавали в аренду свою комнату, квартиру или дом преподавали или проводили личные консультации и получали за это деньги

выиграли в лотерею

Кроме того, у вас может быть облагаемое налогом имущество, например, купленная или приватизированная квартира. Если вы как физическое лицо отличились по всем пунктам списка, стоять бы — не перестоять вам в очередях в местной инспекции… Если бы, конечно, не интернет.

Покоряем сайт налоговой службы

Оплачивать любые налоги и госпошлины, получать налоговые вычеты, подавать декларации можно без очередей — для этого достаточно создать свой личный кабинет на сайте федерального ведомства. Там всё просто, удобно, с пояснениями. Правда, один раз вам всё же придется сходить в инспекцию ФНС России самому, чтобы зарегистрировать личный кабинет. Персональная явка в данном случае оправдана: налоговикам надо убедиться, что они будут предоставлять сведения о ваших доходах, жилье или автомобиле именно вам, а не кому-то другому.

Вы можете приехать в любую инспекцию независимо от места постановки на налоговый учёт: главное, не забудьте взять паспорт. На месте вы сможете получить логин и временный пароль на сайте ФНС. Если вы ранее уже зарегистрировались на сайте Госуслуг, можно получить доступ в личный кабинет налогоплательщика с его помощью.

Сразу после этого вы можете пользоваться личным кабинетом и решать все вопросы со своими налогами там: из дома, с работы, в транспорте. Однако прежде чем начать погружение в ваши задолженности перед государством и его — перед вами, смените полученный в налоговой пароль на свой собственный. Первоначальный пароль «превратится в тыкву» через месяц после выдачи. Второе важное замечание: не забудьте свой новый пароль, иначе придётся опять ехать в инспекцию.

Возможности сайта ФНС Через личный кабинет можно оплатить:

транспортный налог

налог на землю

налог на недвижимое имущество

любую другую задолженность по налогам

Платить можно банковской картой онлайн или в отделении банка по распечатанному извещению.

Онлайн также можно получить:

справку 2-НДФЛ

справку 3-НДФЛ

налоговый вычет

Чуть подробнее о последнем пункте. Один раз в жизни вы можете получить налоговый вычет при приобретении или строительстве недвижимости, что поможет вам вернуть до 13% потраченных на жильё денег. Кроме того, некоторые виды платных медицинских услуг и платное образование тоже подразумевают получение налогового вычета, при этом, не единожды. В любом случае, главное, сохранять все чеки, которые понадобятся для подтверждения расходов.

Есть где посмотреть

Личный кабинет на сайте налоговой службы хранит всю информацию о ваших налогах и связанных с ними платежах. Здесь есть информация, сколько вы должны или переплатили. Вы также сможете получать налоговые уведомления на электронную почту. В письме будет указана сумма к оплате, объект налогообложения, крайний срок оплаты.

А поговорить?

Если же вы соскучитесь по живому общению с налоговыми органами или у вас возникнет вопрос по работе личного кабинета, написать письмо можно в ФНС — через личный кабинет. И вам даже ответят. Происходит это не всегда оперативно, однако тот, кто ждет, ответ всегда получает. Если написать письмо вовремя, а не за сутки до крайней даты оплаты, то велика вероятность решить всё дистанционно, без посещения налоговой инспекции.