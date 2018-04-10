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ВТБ создает виртуальное отделение
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ВТБ создает виртуальное отделение 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
ВТБ завершил внедрение технологии для дистанционного обслуживания клиентов на базе платформы «ОмниЧат». Основной функционал виртуального отделения уже доступен на сайте банка, а так же в мобильных приложениях ВТБ-Онлайн и ВТБ-Бизнес Онлайн, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Виртуальное отделение — система взаимодействия клиентов и контакт-центра банка с помощью чата и инструментов совместной работы в веб-интерфейсах. В настоящий момент для оформления обращений доступен онлайн-чат. Он позволяет обмениваться с операторами текстовыми сообщениями и изображениями», — отмечается в сообщении банка.
Специалист банка поможет дистанционно заполнить заявку на получение кредита наличными, кредитной карты и рефинансирования. Функционал доступен как на сайте банка, так и в мобильных приложениях ВТБ-Онлайн и ВТБ-Бизнес Онлайн.
Партнерами проекта выступили «Ростелеком» и «Техносерв Консалтинг».
В перспективе функционал виртуального отделения планируется расширить кобраузингом, позволяющим оператору и клиенту осуществлять совместную навигацию по страницам сайта, и видеошарингом, при котором специалист в режиме реального времени и по видео будет обучать клиента выполнять те или иные операции.
Кроме того, в планах банка — реализовать умный чат-бот и интегрировать виртуальное отделение в популярные мессенджеры.
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