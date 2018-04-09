Сколько россияне сэкономили на налогах

В прошлом году налоговый вычет получили 7,2 миллиона человек. Это на восемь процентов больше, чем в 2016-м. По данным «Известий» россияне предъявили за 2016 год расходы в размере 1,4 триллиона рублей (на десять процентов больше, чем годом ранее).

В ФНС заявили, что часть денег может быть возвращена налогоплательщикам на счета, а оставшиеся суммы позволят уменьшить налогооблагаемую базу на доходы.

Больше всего — 93 процента выплат — пришлись на имущественный вычет, шесть процентов — на социальный, один процент — на другие виды выплат.

Газета отмечает, что россияне стали чаще пользоваться вычетами из-за кризиса, а также благодаря развитию электронных госуслуг.

Имущественный вычет можно получить на расходы, связанные со строительством и приобретением недвижимости, а также при доходах от продажи движимого и недвижимого имущества (если оно находилось в собственности меньше установленного законом срока). По данным экспертов аналитического центра «Дом.рф», благодаря имущественному вычету при покупке жилья в ипотеку можно сэкономить до 20 процентов от его стоимости.

Для получения социального вычета предъявляют расходы на обучение, лечение и покупку лекарств, расходы на благотворительность, страхование жизни и негосударственное пенсионное обеспечение.