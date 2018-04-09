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Сколько россияне сэкономили на налогах
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Сколько россияне сэкономили на налогах 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В 2017 году граждане России сэкономили 182,85 миллиарда рублей с помощью налоговых вычетов на покупку жилья и социальные нужды. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
В прошлом году налоговый вычет получили 7,2 миллиона человек. Это на восемь процентов больше, чем в 2016-м. По данным «Известий» россияне предъявили за 2016 год расходы в размере 1,4 триллиона рублей (на десять процентов больше, чем годом ранее).
В ФНС заявили, что часть денег может быть возвращена налогоплательщикам на счета, а оставшиеся суммы позволят уменьшить налогооблагаемую базу на доходы.
Больше всего — 93 процента выплат — пришлись на имущественный вычет, шесть процентов — на социальный, один процент — на другие виды выплат.
Газета отмечает, что россияне стали чаще пользоваться вычетами из-за кризиса, а также благодаря развитию электронных госуслуг.
Имущественный вычет можно получить на расходы, связанные со строительством и приобретением недвижимости, а также при доходах от продажи движимого и недвижимого имущества (если оно находилось в собственности меньше установленного законом срока). По данным экспертов аналитического центра «Дом.рф», благодаря имущественному вычету при покупке жилья в ипотеку можно сэкономить до 20 процентов от его стоимости.
Для получения социального вычета предъявляют расходы на обучение, лечение и покупку лекарств, расходы на благотворительность, страхование жизни и негосударственное пенсионное обеспечение.
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