Стала известна судьба МММ после смерти Мавроди

Стала известна судьба проекта МММ после смерти Мавроди

Администрация финансовой пирамиды МММ объявила о закрытии проекта после смерти его основателя Сергея Мавроди . Об этом со ссылкой на сообщение руководства пирамиды передает нигерийское издание Premium Times.

По словам руководителей МММ, после кончины Мавроди продолжать деятельность нет смысла, так как нет уверенности, что удастся воплотить в жизнь все задуманное.

«Масштабность Сергея Мавроди беспрецедентна. Поэтому любые попытки продолжить работу Системы без него неизбежно потерпят неудачу. Мы уважаем его неизмеримо и не можем позволить себе позволить, чтобы наши неквалифицированные действия могли вызвать профанацию его понятий», — говорится в сообщении.

Как отмечает Premium Times, в работе пирамиды приняли участие миллионы нигерийцев. Многие из них потеряли крупные суммы денег. Некоторые из участников до последнего верили в возможность получить прибыль и активно обсуждали свое участие в пирамиде в социальных сетях.

62-летний Мавроди умер 26 марта в Москве после госпитализации после жалобы на боли в области сердца.

Финансовая пирамида МММ действовала во многих странах мира, от Китая до Африки. В России ущерб гражданам от деятельности пирамиды, по некоторым данным, оценивается в один миллиард рублей.