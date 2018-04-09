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Ваши права. От каких налогов освобождены пенсионеры?
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Ваши права. От каких налогов освобождены пенсионеры? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru выяснил, чем государство помогает пенсионерам, какие налоговые льготы им положены.
Выход на пенсию — крутая ступенька в жизни человека! Нужно сократить потребности, научиться считать каждую копейку. А обязанности по содержанию личного имущества остаются.
Транспортный налог
Вводится законами субъектов Российской Федерации. Объектами налогообложения признаются: автомобили, мотоциклы, мотороллеры. Не нужно платить налог на автомобили, оборудованные для инвалидов, а также полученные от органов социальной защиты населения, если мощность двигателя не более 100 л/с. Для пенсионеров льготы на региональный транспортный налог также устанавливаются законами соответствующих субъектов.
Налог на землю
То же относится к местным. Но с 2018 года на федеральном уровне введена льгота для пенсионеров: уменьшение налога на величину кадастровой стоимости 6 соток принадлежащей им земли. За участки такой площади и меньшей платить не нужно. Иные льготы (например освобождение пенсионеров от уплаты налога за землю любой площади) могут быть установлены нормативными правовыми актами соответствующих муниципалитетов.
Налог на имущество
Пенсионеры освобождены от налогов в отношении строений, помещений и сооружений, которые находятся в их собственности. Основание для получения пенсии значения не имеет. Органы местной власти могут устанавливать дополнительные льготы по налогам для пенсионеров, не предусмотренные Налоговым кодексом.
До 2015 года пенсионеры не платили имущественный налог на все объекты недвижимости, находящиеся в их собственности. Но ныне, если пенсионер имеет несколько квартир, домов, хозяйственных сооружений, гаражей, он обязан выбрать один объект из каждой категории, на который и получит льготу. Если уведомление не поступит, освобождение от налога будет действовать на объект с наибольшей суммой налогообложения.
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