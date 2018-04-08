НПФ получат доступ к данным о смерти россиян

По мнению авторов инициативы, так НПФ смогут решить проблему переплат на счета умерших клиентов. Сейчас она приобрела масштабный характер. Крупные НПФ ежегодно теряют десятки миллионов рублей пенсионных резервов, говорится в пояснительной записке к документу. По данным за 2016 год общий объем выплат негосударственных пенсий составил 53 миллиарда рублей, а за первые три квартала 2017 года — около 45 миллиардов рублей.

НПФ наконец смогут решить проблему переплат на счета умерших клиентов

С похожими трудностями сталкиваются и страховые организации. По данным разработчиков законопроекта, при выполнении Агентством по страхованию вкладов (АСВ) функций ликвидатора НПФ, у АСВ также возникает потребность в своевременном получении информации о смерти кредиторов указанных организаций.

О поправках в части доступа НПФ к единому реестру данных записей актов гражданского состояния еще в прошлом году заговорил Банк России . За помощью в решении проблемы выплат умершим клиентам пенсионных фондов к регулятору обратилась Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов. В системе негосударственного пенсионного обеспечения получателями пенсий являются более 1,5 миллиона человек. Еще 5,2 миллиона человек делают отчисления в фонды. И зачастую после смерти клиента его родные не спешат информировать об этом НПФ, продолжая получать за него пенсию. Иногда это может продолжаться не один год. Как следствие, НПФ вынуждены обходными путями узнавать, жив ли тот или иной получатель. Чаще всего это делается через регулярные запросы к самим клиентам или в госорганы.

Ведущий аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман объясняет, что в этой ситуации трудности испытывают и граждане — участники НПФ. Они вынуждены по требованию фонда ежегодно предоставлять справки с места жительства для продолжения получения пенсий. «Это не только создает дополнительные организационные сложности, но негативно с моральной точки зрения — пожилые люди должны документально доказывать, что они не умерли», — объясняет он.

Законопроект как раз открывает доступ НПФ, страховым организациями и АСВ к сведениям о государственной регистрации смерти граждан, по их запросам из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Эксперты уверены, что технически осуществить такое получение информации при наличии единой электронной базы госорганов ЗАГС несложно, но с ограничениями. Например, только в части смерти зарегистрированных в конкретной организации клиентов по их ИНН. Или осуществлять отдельную пересылку этих данных по запросу.

В свою очередь эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов напомнил, что начиная с 2004 года НПФ участвуют в системе обязательного пенсионного страхования. В зависимости от пенсионного плана выплаты могут быть пожизненными или срочными. После смерти клиента в случае с пожизненными выплатами остаток средств поступает в резерв фонда. Во втором случае наследники имеют право получить оставшиеся на счете средства.