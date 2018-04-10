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Повседневные траты россиян выросли
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«Ромир»: повседневные траты россиян выросли на 10,8% 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Общие повседневные расходы россиян в марте показали традиционный уверенный рост по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись на 10,8%, свидетельствуют данные исследования холдинга «Ромир». Такой рост несопоставимо выше месячной инфляции (по данным Росстата в размере 0,3%), отмечают эксперты.
«Таким образом, благодаря ощутимому номинальному росту и реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы россиян по итогам марта улучшили свои показатели. Они уступили объему расходов 2013, 2015 и 2016 годов, но оказались выше показателей 2012, 2014 и 2017 годов», — комментируют в холдинге.
Мартовский рост повседневных расходов не новость. Из года в год этот тренд повторяется, указывают эксперты. Однако в этом году рост ежедневных трат оказался даже чуть интенсивнее, чем в предыдущие годы, когда прибавка фиксировалась в среднем на уровне 9%.
В холдинге обращают внимание, что март значительно длиннее февраля, с которым производится сравнение, поэтому и шансы потратиться за дополнительные три дня месяца у россиян возрастают. Кроме того, в марте традиционно покупаются подарки к 8 Марта, а также дополнительные продукты и деликатесы к праздничному столу.
«Доля затрат на продуктовые категории в общей корзине затрат в марте немного выросла по сравнению с февралем и составила 54% против 53% месяцем ранее. Средний чек вырос менее чем на процент, что говорит о том, что россияне в марте увеличили свои общие расходы за счет более интенсивных покупок», — указывается в исследовании.
В целях экономии россияне начали посещать большее количество торговых точек в поисках наиболее выгодных предложений, что в итоге при неизменном среднем чеке привело к общему увеличению ежедневных расходов, резюмируют эксперты.
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