Эксперт развеял мечты Эрдогана о шести миллионах российских туристов

Президент национальной ассоциации по развитию туризма INNOVATION RUSSIA Карен Гончаров в эфире НСН усомнился в приведенной турецким лидером статистике.

«Названная цифра — нереальная. На пике популярности в Турцию ездило порядка 4,5 млн российских туристов через турфирмы. Плюс еще миллион человек посещали Турцию самостоятельно. То есть, в 2013 году, когда всего за границу выезжало порядка 17 млн российских туристов, на Турцию приходилось порядка 5,5 млн Как в 2017 году там оказалось 4,7 млн россиян, когда Турцию с таким трудом «открывали», мне непонятно. Вопрос в том, как считали», — заявил собеседник агентства.

По его данным, за 2017 год на турецких курортах побывало не больше 1,6 млн россиян. В этом году можно рассчитывать на увеличение туристического потока. Но все будет зависеть от состояния российской экономики, от того, как себя поведут страны-конкуренты Турции и каким будет курс евро.

«Если курс евро будет расти, то Турция станет более конкурентоспособной, потому что она не входит в еврозону и лояльна в плане цен. А вот конкурирующие с ней Болгария Греция станут менее привлекательными для российских туристов. Я полагаю, что в этом году Турцию посетят порядка 2 млн россиян», — отметил Гончаров.

По мнению Гончарова, Эрдоган ждет российских туристов еще и потому, что продажи туров на турецкие курорты в Германии и Великобритании сильно просели из-за ситуации в Сирии

«На российский туристический рынок это влияет в меньшей степени. Наши туристы исходят из того, что «отель и море у меня здесь, а то, что происходит в Сирии, меня не касается». Наши люди спокойнее реагируют. Если будет теплое море, хорошие цены и «все включено» — поедут», — заключил эксперт.