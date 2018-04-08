Иностранных работников хотят заставить платить за страховку

В министерстве труда Вьетнама обсуждают возможность введения взноса на социальное страхование со стороны иностранных работников

Замначальника департамента соцстрахования министерства Транн Наман заявил, что проект постановления о новом положении Закона о социальном страховании от 2014 года направлен правительству, и примерно через месяц ожидается его ратификация. В документе говорится, что работники с трудовыми договорами не менее чем на год, должны оплачивать взносы на социальное страхование.

В группу не входят работники, временно переведенные во Вьетнам из заграничных материнских компаний вне зависимости от того, имеют они трудовые договоры или нет,

— добавляет Транн Наман

Пакет социального страхования охватывает болезни, отпуск по беременности и родам, несчастные случаи на производстве, выход на пенсию и смерть. Работодатели должны платить 17,5% от заработной платы работника, чтобы выплачивать 8% собственных средств, сказал он.

Проект указа вызвал ожидаемую критику со стороны руководства и работников иностранных фирм во Вьетнаме. Многие рабочие эмигранты отмечают, что их фирмы уже предоставляют им страховку, а потому, у них нет причин переплачивать.

На критику фирм, боящихся дополнительных расходов, Транн Наман отвечает так:

Согласно действующему трудовому законодательству, работодатели обязаны выплачивать работникам, не подлежащих обязательному социальному страхованию, сумму, эквивалентную страховой премии, чтобы работники могли сами подключиться к системе соцстрахования

По данным опроса HSBC в сентябре прошлого года, число эмигрантов, живущих и работающих во Вьетнаме, выросло почти до 84 000 в 2017 году. Их средний доход снизился по сравнению с 2016 годом на 14,5% до $88 096.

Источник: VnExpress