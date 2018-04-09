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Можно ли получить компенсацию за неиспользованную страховку?
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Можно ли получить компенсацию за неиспользованную страховку? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Слышала, что по полису ОМС можно получить выплаты, если не воспользовался медицинской помощью, причём выплаты немалые. Неужели это правда и как это сделать?
— Государство гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС, но законом не преду­смотрено возмещение денежных средств за неиспользованное право оказания бесплатной медицинской помощи, — комментирует начальник финансово-экономического управления ТФОМС Красноярского края Ирина Богословская. — Это новый вид мошенничества, который распространяется в России. На территории края таких случаев не выявлено. Все, кто получал такие предложения, обращались к нам и переспрашивали — мы объясняли.
В чём суть мошенничества? Людям приходят письма с предложением проверить свой полис ОМС и получить выплаты за неиспользованные медицинские услуги. Для этого даётся ссылка на сайт, где можно заполнить форму и узнать полагающуюся «компенсацию». После ввода персональных данных на экране высвечивается сумма, которая иногда превышает 400 тыс. рублей. Но чтобы её получить, человеку предлагают оплатить организационные расходы, а для этого указать номер банковской карты для якобы зачисления финансов. В результате мошенники получают доступ к данным карты и возможность снять с неё деньги.
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