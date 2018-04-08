В России можно будет купить новый iPhone «по подписке»

Сеть магазинов iPort запустила программу покупки iPhone «по подписке». Каждый год пользователи смогут получать новую модель яблочного смартфона, выплачивая по три тысячи каждый месяц. Акцию поддержал банк «Хоум Кредит» . Его представители рассказали TJ, что это первая подобная программа в России . Она представляет собой рассрочку с возможностью ежегодного обмена старого препарата на смартфон новой модели.

Чтобы принять участие в акции необходимо оформить рассрочку на iPhone 8 или 8 Plus. Флагманский iPhone X по подписке приобрести нельзя. Покупатель должен будет вносить ежемесячные платежи, начиная со следующего после покупки месяца. Тогда спустя год он сможет обменять свой старый iPhone на новый. При желании, отмечают в банке, от «подписки» можно отказаться и получить телефон в обычную рассрочку. Новая схема напоминает trade-in, только в итоге за новый телефон не придется доплачивать.

Начальник управления совместных проектов «Хоум Кредит» Алексей Гуров отмечает: «"Подписка" на iPhone выгоднее обычной покупки в рассрочку. При обычной рассрочке клиенту приходится выплачивать всю стоимость купленного телефона. И даже сумму, которую он может потом «выручить», продав телефон в попытке обменять его на очередной флагман. А ещё искать на прежний телефон покупателя и так далее. Зачем? Клиенты по программе «подписки» имеют возможность экономить заметную часть стоимости телефона, сдавая его назад в магазин на шесть месяцев раньше срока окончания выплат. Таким образом, всегда пользоваться свежим флагманом с экономией».

По материалам TJ Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.