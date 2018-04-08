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Братский АНКБ понизил ставки по депозитам в рублях на срок от года
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Братский АНКБ понизил ставки по депозитам в рублях на срок от года 

Банки.ру 58 минут назад
Депозиты «Сибирский» (от 1 тыс. рублей) и «Сибирский +» (от 100 тыс. рублей) открываются на год под 6,2% и 6,6% годовых соответственно (ранее — под 6,8% и 7,1%), на полтора года — под 5,8% и 6,2% (прежде — под 6,3% и 6,6%). «Сберегательный» (от 10 тыс. рублей) оформляется на год под 6,7%, на полтора года — под 6,3% годовых (до этого — под 7,3% и 6,8%). Сроки для трех вкладов: три, шесть месяцев, один или полтора года. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
«Зимний» (от 1 тыс. рублей на три, шесть месяцев или один год) принимается на год под 5,8—6,5% годовых (до этого — под 6,3—7%). Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
«Прогрессивный» (от 1 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один или полтора года) размещается на год под 6,5%, на полтора года — под 5,9% годовых (вместо 7% и 6,3%), а «Народный» (от 2 тыс. рублей на шесть месяцев или один год) — под 6,5% на год (до этого — под 7%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
Все вклады предусматривают прием дополнительных взносов, за исключением «Сберегательного».
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