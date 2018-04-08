Кому прибавят пенсию с 1 апреля?

Прошу компетентно разъяснить, каким именно пенсионерам с апреля прибавят пенсию и на сколько?

Традиционная ежегодная апрельская индексация касается социальных и пенсий по государственному обеспечению. Со следующего месяца они вырастут на 2,9%, в денежном эквиваленте прибавка в среднем составит 247 рублей.

По словам заместителя управляющего Отделением ПФР по Алтайскому краю Наталии Мочаловой, после повышения средний размер социальной пенсии вырастет до 9004 рублей, по гособеспечению — до 9303 рублей.

Напомним, первая назначается тем, кто не заработал право на страховую пенсию по старости (мужчинам — с 65 лет, женщинам — с шестидесяти), а также потерявшим кормильца, круглым сиротам, инвалидам, детям-инвалидам и детям, оба родителя которых неизвестны. А пенсия по государственному пенсионному обеспечению — военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны; «блокадникам», гражданам, пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев.

Первоапрельская индексация коснётся почти 76 тысяч пенсионеров края, из которых более 70 тысяч — получатели социальных пенсий. В региональном Отделении ПФР подчёркивают, что она будет проведена пенсионерам независимо от того, работают они или нет.

А что касается дальнейшего повышения пенсий, то у алтайских пенсионеров, работавших в 2017 году, в нынешнем августе вырастут страховые пенсии, и их пересчитают беззаявительно.