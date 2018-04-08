В России заработала программа покупки iPhone «по подписке»

Финансовым партнером программы стал банк «Хоум Кредит» . По словам представителя банка, это первая подобная программа в России , которая представляет собой рассрочку с возможностью ежегодного обмена старого аппарата на смартфон свежей модели.

В программе «Подпишитесь на новый iPhone» участвуют следующие смартфоны:

iPhone 8 64Гб с ежемесячной платой от 3385 рублей

iPhone 8 256Гб с ежемесячной платой от 4062 рублей

iPhone 8 Plus 64Гб с ежемесячной платой от 3877 рублей

iPhone 8 Plus 256Гб с ежемесячной платой от 4678 рублей

Флагманский iPhoneX в программе не участвует. Первый платеж по подписке необходимо внести через месяц после покупки, через год возникает возможность бесплатного обмена старого iPhone на новый. Срок рассрочки по программе составляет 18 месяцев, таким образом, клиенты смогут получить еще до того, как полностью расплатятся за старый аппарат.

Обязательным условием участия в программе является страхование смартфона в течение двух дней после покупки на срок минимум до 12 месяцев (сумма страхового взноса может уплачиваться самостоятельно или быть добавлена в сумму кредита), а также оплата опциона в размере 4,18% от стоимости устройства (сумма опциона также может уплачиваться самостоятельно или быть добавлена в сумму кредита).

В условиях программы сказано, что она действует месяц: с 30 марта по 30 апреля, однако, как считают в TJ, ее срок будет продлен, как это было с другими программами рассрочек в магазинах техники.

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