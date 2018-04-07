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У судебных приставов Москвы заблокировали счета за долги
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У судебных приставов Москвы заблокировали счета за долги 

Ридус 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Счета судебных приставов Москвы заблокировали из-за долга перед бизнесменом. В конце марта сотрудники ФССП не получили зарплату.
Оказалось, что в 2015 году приставы взыскали с одного из предпринимателей 3 миллиона рублей. Он обратился в суд и выиграл дело. Ему должны были вернуть три миллиона, но бизнесмен забыл про это и потребовал свои деньги только в прошлом году. Служба судебных приставов не нашла денег, и зарплатный счет сотрудников был заблокирован.
В итоге приставы смогли получить деньги через дополнительный счет, сообщает телеграм-канал Mash.
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