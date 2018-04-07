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Резиденты крымской СЭЗ станут платить больше
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Резиденты крымской СЭЗ станут платить больше 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. Первые резиденты крымской СЭЗ начинают платить увеличенную ставку налога на прибыль, сообщили в пресс-службе УФНС Крыма.
"С 2-х до 6% увеличивается размер ставки налога на прибыль в бюджет Республики Крым для организаций — участников свободной экономической зоны, включенных в нее в 2015 году. Это коснется 262 резидентов, которые были зарегистрированы в первый год функционирования СЭЗ", — пояснили в ФНС.
Это связано с тем, что республиканский закон «Об установлении ставки по налогу на прибыль организаций на территории Республики Крым» предусматривает дифференцированные ставки по налогу на прибыль организаций от деятельности, осуществляемой в СЭЗ. Первые три года (2015 — 2017 включительно) резиденты платят 2% налога, начиная с 4-го по 8-й год работы, данная ставка увеличивается до 6%.
В пресс-службе напомнили, что ставка по данному налогу в федеральный бюджет остается 0% в течение десяти последовательных налоговых периодов, начиная с периода, когда была впервые получена прибыль. Таким образом, резиденты крымской СЭЗ платежи по налогу на прибыль в федеральный бюджет пока не осуществляют.
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