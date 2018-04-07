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ВЦИОМ: День Победы обошел Новый год в рейтинге популярности
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ВЦИОМ: День Победы обошел Новый год в рейтинге популярности 

Мир24 20 минут назад
Фото: Мир24
Такие данные опубликовал ВЦИОМ.
Центр провел опрос, в рамках которого респондентов спрашивали: «Какие праздники для вас самые важные?». В результате 71% опрошенных назвали День Победы и лишь 60% — Новый год. Для сравнения, в 2014 году у этих праздников был результат 53% и 69% соответственно.
В тройку самых популярных праздников в стране вошла и Пасха. Ее важным праздником посчитал 31% респондентов (в 2014 году — тот же результат). На 2% меньше россиян назвали важной датой 8 марта — Международный женский день (в 2014 — 30%), 25% упомянули Рождество Христово (29%), 16% — День защитника Отечества (20%), а праздник весны и труда 1 мая — 11% (10%).
Как подготовиться к Пасхе
Что нужно успеть сделать до нее  В преддверии Пасхи ВЦИОМ опросил россиян также и об этом православном празднике. Так, как минимум 59% россиян будут соблюдать определенные обрядовые традиции, а именно готовить пасхальные блюда. Чуть больше трети россиян готовятся принимать гостей или сами отправятся в гости, освящать еду в церкви будет лишь четверть Россиян, а ко всенощной пойдут менее 1/10 опрошенных. Совсем не празднуют 12% респондентов, причем среди молодежи 18-24 лет этот процент еще выше — 28%.
Священным обрядом Пасху считают лишь 16% опрошенных. Чаще всего звучат ответы «это культурно-историческая традиция предков» и «это семейная традиция» — 30% и 25% соответственно. Отражается такое отношение и на завершающемся Великом посте. 77% россиян его не соблюдают вообще, а полностью отказываются от привычного режима питания лишь 4%.
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