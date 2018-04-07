Законы, вступающие в силу 7 апреля

Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6.1 и 20 Федерального закона „О лотереях“

Установлен запрет на распространение лотерейных билетов, в том числе электронных, приём лотерейных ставок, а также выплата, передача или предоставление выигрышей, лицам, не достигшим 18 лет.

Кроме того, установлено, что идентификация участника лотереи будет осуществляться в обязательном порядке при сумме выигрыша более 15 тысяч рублей, при выигрыше меньше этой суммы — только в случае сомнения в его возрасте.