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Законы, вступающие в силу 7 апреля
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Законы, вступающие в силу 7 апреля 

Парламентская газета 20 минут назад
Федеральный закон от 7 марта 2018 года № 52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6.1 и 20 Федерального закона „О лотереях“
Установлен запрет на распространение лотерейных билетов, в том числе электронных, приём лотерейных ставок, а также выплата, передача или предоставление выигрышей, лицам, не достигшим 18 лет.
Кроме того, установлено, что идентификация участника лотереи будет осуществляться в обязательном порядке при сумме выигрыша более 15 тысяч рублей, при выигрыше меньше этой суммы — только в случае сомнения в его возрасте.
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