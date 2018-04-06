Житель Уфы вынужден платить налоги своего полного тезки

Житель Башкирии оказался в долговой яме из‐за полного тезки. По документам у него в собственности квартира в Москве Уфе и земельный участок в Подмосковье

Он должен налоговой за имущество, которого у него нет. За неуплату у пенсионера арестовали счет в банке, а его автомобиль «перевели» в столицу. Долги обрушились на пенсионера еще в 2016 году.

Доказать, казалось бы очевидное, оказалось сложно. Есть налоговое уведомление на имя Тараканова Владимира Александровича, 22 апреля 1957 года рождения. В документе совпадает все, кроме имущества и налоговой инспекции — счета уфимскому пенсионеру выставляют

почему-то Московские отделения.

Более точных данных для идентификации, таких как СНИЛС, паспортные данные в судебном приказе не указываются, судебный пристав обязан возбудить исполнительное производство и применить меры принудительного исполнения… Для устранения подобных нарушений необходимо гражданам обратится в службу судебных приставов других регионов

— Эльвира Янбердина, начальник отдела организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов по РБ.

В налоговой признали, что полный тезка у мужчины есть, но долг так и не списали. В добавок арестовали кредитный счет пенсионера и перевели автомобиль на учет в Москву — теперь ни кредит оплатить, ни машину продать Владимир Тараканов не может.

Сумма долга в налоговую инспекцию продолжает расти. Пенсионер боится, что у него арестуют последнее, ведь и судебным приставам достаточно только фамилии имени и отчества.

У налогоплательщика Тараканова по объектам имущества, расположенным на территории республики Башкортостан, задолженность отсутствует. Никакие документы на взыскание в службу судебных приставов не направлялись

— Эльвир Исмагилов, заместитель начальника отдела урегулирования задолженности Управления ФНС России по РБ.