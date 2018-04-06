До 25 апреля в Crate and Barrel скидки 25%

Весна пришла, пора украшать свой дом по-новому. В этом нелёгком, но чрезвычайно приятном деле, поможет посуда, предметы сервировки, декор и текстиль компании Crate and Barrel. Чтобы было ещё интереснее, руководство бренда решило на 3 апрельские недели опустить цены.

Специальная акция проходит в магазинах, расположенных в ТЦ «Метрополис» и ТРЦ «Афимолл». Каждого покупателя тут ждут скидки 25%! Они, конечно, не суммируются с картами лояльности или другими акциями, но окупаются за счёт количества товаров для дома. Здесь можно найти массу интересного! Редакция Roomble.com посетит магазин в ближайшее время — будем надеяться, что ещё не всё раскупили.

Акция стартовала 4 и завершится 25 апреля.

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