Российские пенсии увеличатся за счет легализации зарплат

По словам Андрея Исаева, для того, чтобы гарантировать качественный рост пенсий, необходимо увеличить источники доходов Пенсионного фонда.

Наша задача — добиться легализации всех заработных плат в стране, и это потребует определенной системы мер — Андрей Исаев.

Он подчеркнул, что 15 миллионов россиян «неизвестно каким образом получают заработную плату», соответственно, взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования за них не поступают.

Более 11 миллионов пенсионеров из России получают досрочную пенсию. В это число входят женщины, которые родили пять и более детей, матери детей с ограниченными возможностями, а также работники вредных производств.