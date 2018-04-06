Российские пенсии увеличатся за счет легализации зарплат 

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что рост пенсий в России будет обеспечен за счет легализации всех зарплат. Об этом сообщила «Парламентская газета».
По словам Андрея Исаева, для того, чтобы гарантировать качественный рост пенсий, необходимо увеличить источники доходов Пенсионного фонда.
Наша задача — добиться легализации всех заработных плат в стране, и это потребует определенной системы мер — Андрей Исаев.
Он подчеркнул, что 15 миллионов россиян «неизвестно каким образом получают заработную плату», соответственно, взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования за них не поступают.
Более 11 миллионов пенсионеров из России получают досрочную пенсию. В это число входят женщины, которые родили пять и более детей, матери детей с ограниченными возможностями, а также работники вредных производств.