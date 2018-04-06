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Россияне стали чаще покупать товары за рубежом
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Россияне стали чаще покупать товары за рубежом, сообщили в ЦБ 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: © Fotolia / alimyakubov
Россияне стали чаще покупать товары в иностранных интернет-магазинах и напрямую за рубежом, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.
"Население стало чаще покупать товары в иностранных интернет-магазинах и напрямую за рубежом. На это указывает тот факт, что в первом квартале 2018 года годовой темп прироста расходов на конечное потребление домашних хозяйств (3,5-4%) превысил темп прироста оборота розничной торговли", — сообщает регулятор.
По мнению ЦБ, об этом также свидетельствует существенный рост импорта товаров и услуг в январе-феврале 2018 года. В базовом прогнозе регулятор оценил годовой темп прироста физического объема импорта товаров и услуг в первом квартале на уровне 10-12%.
Как отмечает регулятор, характер восстановления потребительского спроса остается умеренным, что не создает существенного инфляционного давления и соответствует базовому прогнозу Банка России. Поддержку потребительской активности продолжит оказывать рост зарплат россиян.
По оценкам ЦБ, годовой темп прироста реальной заработной платы в РФ по итогам первого квартала составил 9-10,5%, а реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились в годовом выражении.
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