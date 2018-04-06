Исследование: Средний чек в онлайн-магазинах на 20% выше, чем в офлайне

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Средний чек в онлайн-магазинах по всей России составляет 844 рубля, в то время как средняя сумма покупки в офлайне не превышает 675 рублей. Из 2,7 миллиардов чеков за март 97 миллионов (с суммарным оборотом более 82 млрд рублей) приходится на онлайн-магазины, свидетельствуют данные оператора фискальных данных OFD.RU, который входит в топ-5 ОФД России, подключивших 90% рынка онлайн-касс.

По данным Росстата, в 2016 году средняя зарплата в НАО составляла 69 956 руб., в Москве — 59 203 руб., а в ХМАО — 44 162 руб. Немаловажную роль для онлайн-покупок играет также труднодоступность северных территорий.

«Находясь в отдалении от массовых логистических схем, стоимость доставки товаров в Ненецкий и Ханты-Мансийский округа выше средней по России. Что касается Москвы, то тут интерес к покупкам в интернете традиционно высок — москвичи экономят время и деньги, чтобы не стоять в пробках и очередях, не тратить ресурсы на поиски нужного товара в торговых центрах и получить товар по наиболее привлекательной цене», — подчеркнул директор OFD.RU Антон Румянцев