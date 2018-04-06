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От Сингапура ждут ужесточения монетарной политики
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От Сингапура ждут ужесточения монетарной политики 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Центральный банк Сингапура ужесточит денежно-кредитную политику в апреле впервые за шесть лет, а экономический рост будет достаточно прочным, ожидают эксперты, как передает Reuters.
Вид на Сингапур
Двенадцать из 19 аналитиков, или 63% респондентов в опросе Reuters, предсказали, что Валютное управление Сингапура (MAS) ужесточит монетарную политику в своем обзоре 13 апреля.12 аналитиков ожидают, что сингапурский ЦБ только слегка ужесточит свою нейтральную ставку, которая уже два года удерживается на нулевом уровне. Остальные семь аналитиков ожидают, что MAS сохранит политику без изменений. Результаты включают четыре дополнительных ответа по сравнению с более ранним опросом Reuters, опубликованным 27 марта, в котором 60% аналитиков ожидали ужесточения монетарной политики в Сингапуре. Ожидается, что предварительная оценка правительством валового внутреннего продукта первого квартала, которая должна быть выпущена в то же время, покажет, что ВВП Сингапура вырос на 1% процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами в годовом исчислении, согласно медианному прогнозу в опросе Reuters. В годовом исчислении ВВП, вероятно, увеличился на 4,3%, что будет самым быстрым темпом с почти четырехлетнего максимума в 5,5% в третьем квартале прошлого года.
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