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В Петербурге билеты на «Сапсан» станут дешевле
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В Петербурге билеты на «Сапсан» станут дешевле 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Поездка из Санкт-Петербурга в Москву станет дешевле, передает телеканал «Санкт-Петербург».
С 1 июля 2018 года РЖД вводит новый класс обслуживания в скоростных поездах «Сапсан» — базовый. Он станет новым экономическим тарифом в линейке бюджетных билетов. В него входит лишь стоимость проезда.
Стоимость нового билета составит 1906 рублей, при условии его приобретения за 90 дней до поездки. Базовый тариф не предполагает предоставления доступа в интернет, гарантированного питания и других услуг, доступных в других классах.
Напомним, пассажиры могут выбрать один из шести классов обслуживания в поездах «Сапсан»: первый класс, купе-переговорная, бизнес-класс, эконом-класс, эконом+ и вагон-бистро.
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