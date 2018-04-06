В Петербурге билеты на «Сапсан» станут дешевле

С 1 июля 2018 года РЖД вводит новый класс обслуживания в скоростных поездах «Сапсан» — базовый. Он станет новым экономическим тарифом в линейке бюджетных билетов. В него входит лишь стоимость проезда.

Стоимость нового билета составит 1906 рублей, при условии его приобретения за 90 дней до поездки. Базовый тариф не предполагает предоставления доступа в интернет, гарантированного питания и других услуг, доступных в других классах.

Напомним, пассажиры могут выбрать один из шести классов обслуживания в поездах «Сапсан»: первый класс, купе-переговорная, бизнес-класс, эконом-класс, эконом+ и вагон-бистро.