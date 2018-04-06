Сколько стоит стать таксистом в Волгограде? 

Специалисты проанализировали стоимость аренды автомобиля.
Волгоградские таксисты за использование машины работодателя должны заплатить на 54 рубля больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» эксперты Avito, которые проанализировали 23 города. Так, стоимость аренды автомобиля в феврале 2018 года составила 990 рублей, годом ранее — 936 рублей. В топ-5 городов с максимальными ставками вошли: Москва — 1,6 тысячи рублей (за сутки); Санкт-Петербург и Нижний Новгород — почти 1,4 тысячи; Иркутск и Саратов — 1,3 и 1,2 тысячи рублей соответственно. Самые доступные предложения по аренде авто оказались в Ульяновске — 642 рубля (в сутки) и в Тольятти — 864. Отметим, в этом году в 6 регионах отмечено снижение стоимости аренды автомобилей на несколько процентов. В Тюмени — на 6,9%, Краснодаре -3,8%, Ростове-на-Дону — 0,5%, Барнауле — 15,2%, Уфе — 0,8% и Ульяновске — 7,9%. Добавим, услуга подключения к службам такси по данным на февраль, доступна лишь в пяти городах России. В Казани это будет стоить — 103,9 тысячи рублей, Краснодаре — 100,3, Москве — 94, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге — 82,9 и 76 тысячи рублей соответственно.