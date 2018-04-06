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Льготную ипотеку под 6% можно оплачивать средствами маткапитала?
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Льготную ипотеку под 6% можно оплачивать средствами маткапитала? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Подобная возможность появилась у населения с 1 января 2018 года.
Подобная возможность появилась у населения с 1 января 2018 года.
Заявление на погашение льготной ипотеки средствами МСК необходимо подать в отделение ПФР по месту жительства или фактического проживания. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Пенсионного фонда, сделать это можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте фонда, портале госуслуг и в МФЦ. Вместе с заявлением нужно представить кредитный договор, справку кредитора об остатке долга и паспорт владельца сертификата. Отметим, возможность получения ипотеки под 6% появилась у граждан с 1 января 2018 года. Улучшить, таким образом, свои жилищные условия могут семьи, в которых в это время родился или был усыновлен второй и (или) третий ребенок. Дожидаться трехлетия ребенка при этом не обязательно. В настоящее время, такой возможностью уже воспользовались более 91 тысячи семей Волгоградской области.
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