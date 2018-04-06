Ещё
Почему невозможно получить прибавку к страховой пенсии?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У Дурова нашли британское гражданство
У Дурова нашли британское гражданство

Почему невозможно получить прибавку к страховой пенсии? 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Пенсионерам, проработавшим в сельской местности и имеющим там прописку, обещали по 30 тысяч рублей. Это не мы сами придумали, это было напечатано в газете, но уже 2 года как ничего не слышно. Будет ли государство выплачивать эти деньги пенсионерам или ждут, когда они вымрут?
М. Фролова, Холмогорский район
Вот что нам ответили в Пенсионном фонде:
— Федеральный закон «О страховых пенсиях» предусматривает, что лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу или иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии на весь период их проживания в сельской местности.
Однако действие указанной части закона приостановлено до 1 января 2020 года Федеральным законом № 428-ФЗ, принятым Государственной Думой 19 декабря 2016 года.
АиФ Архангельск: последние новости
В торговых центрах Северодвинска нашли нарушения безопасности Северяне смогут льготно летать в Калининград Где пройдут пасхальные службы в Архангельске?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам54
Путин уволил одиннадцать генералов271
США ввели санкции против российских бизнесменов332
На Украине угрожают взорвать Крымский мост363
Малышева оправдалась за скандал с собаками650
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение