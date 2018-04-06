Почему невозможно получить прибавку к страховой пенсии?

Пенсионерам, проработавшим в сельской местности и имеющим там прописку, обещали по 30 тысяч рублей. Это не мы сами придумали, это было напечатано в газете, но уже 2 года как ничего не слышно. Будет ли государство выплачивать эти деньги пенсионерам или ждут, когда они вымрут?

М. Фролова, Холмогорский район

Вот что нам ответили в Пенсионном фонде:

— Федеральный закон «О страховых пенсиях» предусматривает, что лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу или иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии на весь период их проживания в сельской местности.