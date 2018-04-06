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В Оренбурге повысилась плата за детсады
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В Оренбурге повысилась плата за детсады 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Теперь родители будут платить на 51 рубль больше.
В городском управлении образования сообщили, что увеличение носит плановый характер и произошло из-за инфляции.
«Рост оплаты за детские сады происходит ежегодно, ничего необычного в этом нет. Увеличение произошло на процент инфляции, то есть на 4%, или 51 рубль. Все согласно постановлению правительства Оренбургской области», — сообщила глава управления образования Оренбурга Нина Гордеева.
С апреля жители Оренбурга будут платить за пребывание своих детей в дошкольном учреждении 1 тыс. 322 рубля. До повышения сума оплаты составляла 1 тыс. 271 рубль.
Напомним, часть детских садов Оренбургской области в апреле не работает из-за карантина по гриппу и ОРВИ.
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