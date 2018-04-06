В Оренбурге повысилась плата за детсады

Теперь родители будут платить на 51 рубль больше.

В городском управлении образования сообщили, что увеличение носит плановый характер и произошло из-за инфляции.

«Рост оплаты за детские сады происходит ежегодно, ничего необычного в этом нет. Увеличение произошло на процент инфляции, то есть на 4%, или 51 рубль. Все согласно постановлению правительства Оренбургской области », — сообщила глава управления образования Оренбурга Нина Гордеева.

С апреля жители Оренбурга будут платить за пребывание своих детей в дошкольном учреждении 1 тыс. 322 рубля. До повышения сума оплаты составляла 1 тыс. 271 рубль.

Напомним, часть детских садов Оренбургской области в апреле не работает из-за карантина по гриппу и ОРВИ.