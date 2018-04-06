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Названа самая красивая в мире банкнота
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Названа самая красивая в мире банкнота 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Twitter
Международное банкнотное сообщество IBNS подвело итоги голосования по отбору самой самой красивой купюры, выпущенной в мире в 2017 году; победителем оказалаись десять швейцарских франков.
На сайте IBNS опубликован снимок банкноты-победителя, на лицевой стороне которой изображена рука с управляющей временем дирижерской палочкой, что символизирует многогранность жителей Швейцарии. На оборотной стороне помещено изображение механизма швейцарских часов и Готардского железнодорожного тоннеля, который сократил время поездок между Швейцарией и Италией.
В конкурсе также участвовала российская купюра в 2 тыс. рублей, на лицевой стороне которой изображен вантовый мост во Владивостоке, а на оборотной — карта Дальнего Востока.
Напмоним, в октябре 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Трачук представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей. В январе Гознак разработал мобильное приложение «Банкноты 2017», которое позволяет проверить подлинность банкнот в 200 и 2 тыс. рублей.
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