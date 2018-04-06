Названа самая красивая в мире банкнота

Международное банкнотное сообщество IBNS подвело итоги голосования по отбору самой самой красивой купюры, выпущенной в мире в 2017 году; победителем оказалаись десять швейцарских франков.

На сайте IBNS опубликован снимок банкноты-победителя, на лицевой стороне которой изображена рука с управляющей временем дирижерской палочкой, что символизирует многогранность жителей Швейцарии. На оборотной стороне помещено изображение механизма швейцарских часов и Готардского железнодорожного тоннеля, который сократил время поездок между Швейцарией и Италией.

В конкурсе также участвовала российская купюра в 2 тыс. рублей, на лицевой стороне которой изображен вантовый мост во Владивостоке, а на оборотной — карта Дальнего Востока.