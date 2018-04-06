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Россияне оценили высказывания Макаревича
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Россияне оценили высказывания Макаревича 

Рамблер 1 час назад
Сорок пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что музыкант Андрей Макаревич «высказывается против своей страны», и вызывает осуждение.
Респондентам задали такой вопрос: «Вы осуждаете Макаревича за взгляды, которые он высказывает в последнее время?». 33 процента опрошенных его не осуждают, так как человек «может выражать свое мнение».
Еще 22 процента респондентов заявили, что не следят за высказываниями Макаревича.
Всего в опросе приняли участие 225 человек.
В марте музыкант Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook, что с россиянами «происходит что-то ужасное». Он отметил, что не был в США всего три года, но новая поездка показала ему различия между американцами и россиянами: первые «спокойнее, веселее и добрее нас». По его словам, «это не они стали лучше, а „с нами происходит что-то ужасное“. А в апреле музыкант порассуждал о том, что было бы, если бы пакт о ненападении действовал и Гитлер объединился со Сталиным.
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