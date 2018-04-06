Россияне оценили высказывания Макаревича

Сорок пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что музыкант Андрей Макаревич «высказывается против своей страны», и вызывает осуждение.

Респондентам задали такой вопрос: «Вы осуждаете Макаревича за взгляды, которые он высказывает в последнее время?». 33 процента опрошенных его не осуждают, так как человек «может выражать свое мнение».

Еще 22 процента респондентов заявили, что не следят за высказываниями Макаревича.

Всего в опросе приняли участие 225 человек.