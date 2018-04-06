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Число туристов из Китая в Москве и Петербурге выросло в два раза
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Число туристов из Китая в Москве и Петербурге выросло в два раза 

13 Новостей.ru 53 минуты назад
Фото: Управа Обручевского района
По показателям первого квартала 2018 года, в крупнейших российских городах — Москве и Петербурге побывало около 70 тысяч туристов из Китая, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Китайцы едут в России по безвизовой программе, которая призвана увеличить количество туристов в России и КНР. Отмечается также, что китайцы стали активнее посещать и другие города России, а не только Москву и Питер. Стоит отметить, что наибольшей популярностью пользовался февраль, а также Рождественские каникулы. Но в ближайшее время прогнозируется спад активности туристов из Поднебесной из-за ЧМ мира по футболу, который пройдёт в России.
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