Правительство Югры и банк «Открытие» подписали соглашение о сотрудничестве

«Мы переподтвердили в отношении тех генеральных стратегических направлений, которыми уже занимаемся и, безусловно, целый набор расширенных возможностей, за счет того, что меняется обстановка, ситуация, условия», — пояснила глава региона.

Соглашение о социальном партнерстве будет касаться таких сфер жизни югорчан, как ипотечное кредитование, поддержка спортивных мероприятий.

«По тем программам, которые являются, в том числе государственными программами округа, мы сможем предложить совместно более льготную ставку и условия именно по ипотеке как уже по действующему кредиту, так и по новым. Мы предлагаем на конкурентной основе участие в программах строительства детских садов, отрабатывается такая же программа для школ», — заявил Михаил Задорнов

Кроме того, губернатор не исключила возможности участия банка в торгах на размещение на депозите временно свободных средств округа.