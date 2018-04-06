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Правительство Югры и банк «Открытие» подписали соглашение о сотрудничестве
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Правительство Югры и банк «Открытие» подписали соглашение о сотрудничестве 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» сегодня, 6 апреля, подписали соглашение о сотрудничестве.
«Мы переподтвердили в отношении тех генеральных стратегических направлений, которыми уже занимаемся и, безусловно, целый набор расширенных возможностей, за счет того, что меняется обстановка, ситуация, условия», — пояснила глава региона.
Соглашение о социальном партнерстве будет касаться таких сфер жизни югорчан, как ипотечное кредитование, поддержка спортивных мероприятий.
«По тем программам, которые являются, в том числе государственными программами округа, мы сможем предложить совместно более льготную ставку и условия именно по ипотеке как уже по действующему кредиту, так и по новым. Мы предлагаем на конкурентной основе участие в программах строительства детских садов, отрабатывается такая же программа для школ», — заявил Михаил Задорнов.
Кроме того, губернатор не исключила возможности участия банка в торгах на размещение на депозите временно свободных средств округа.
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