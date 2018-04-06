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Британия будет бороться с ожирением с помощью налогов
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Британия будет бороться с ожирением с помощью налогов 

Мир24 1 час назад
Британские власти вводят «налог на сахар», сообщается на сайте Минфина Соединенного Королевства. Новая мера призвана помочь в борьбе с ожирением людей.
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