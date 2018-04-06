Эксперты выяснили, сколько стоит нормальная жизнь

Россияне научились жить дешевле и экономить.

Если в прошлом году отвечая на вопрос, сколько денег нужно семье из трех человек на месяц, чтобы жить нормальной жизнью, многие люди отвечали, что требуется не менее 120 тыс. рублей, то в этом году финансовые запросы значительно снизились.

Исследовательский холдинг «Ромир» опросил более 1500 человек в возрасте от 18 лет, проживающих в разных городах России и сельской местности. Всем задали один и тот же вопрос.

Каждой пятой семье из трех человек оказалось достаточно бюджета от 20 до 45 тысяч руб. в месяц. Две трети участников опроса склонились к сумме от 45-120 тыс. руб. Тринадцать процентов респондентов считают, что требуется более 120 тыс. руб. В среднем люди оценили «нормальную жизнь» в 75 900 руб. Самые высокие финансовые пожелания озвучили жители в возрасте от 25-34 лет. Ну а самые высокие аппетиты оказались у тех, кто живет в больших городах.

Исследователи пришли к выводу, что большинство людей адаптировались к сложной экономической обстановке в стране. Они привыкли к кризису, пересмотрели свои запросы и изменили стиль потребления. То есть видимо, люди отказались от излишеств и стали тратить деньги только на самые необходимые вещи.

Поскольку в опросе принимали участие самые обычные люди, то остается только гадать, какие бы суммы для «нормальной жизни» назвали наши звезды. Да что там сами знаменитости, взять хотя бы их детей. Например, в декабре 2017-го дочь певца Дмитрия Маликова Стефания купила наряд от Valentino для празднования новогодней ночи. Платье стоило 945 000 рублей!

Принять участие в опросе «Как думаете, сколько тратят наши звезды на еду? » в полной версии материала на сайте Woman's Day Пакуем чемоданы: 10 самых дешевых городов для жизни

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