Работа Негосударственных пенсионных фондов будет под законодательным контролем

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который внедряет для застрахованных лиц механизм перехода из Государственного Пенсионного фонда РФ в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ)

Законопроект предполагает детальное информирование граждан о возможных потерях инвестиционного капитала, которые могут последовать при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой. Это должно значительно снизить потери пенсионных накоплений граждан. Кроме того, проект предусматривает введение 20-дневного периода, на протяжении которого человек может отозвать свое заявление о переходе в другой фонд,

-Законодатели намерены внести ясность в этой сфере пенсионного обеспечения граждан, — говорит, — отметил актуальность нового законопроекта, как специалист, непосредственно работающий с пенсионерами, начальник ГУ ПФР №5 Александр Акименко

По его словам, становясь клиентами негосударственного фонда, люди хотят увеличить свою пенсию. В Пенсионный фонд работодатель отчисляет 22 процента от зарплаты работника. Этот взнос состоит из страховой части (16 процентов) и накопительной (6 процентов), которую фонд инвестирует, а потом сумму вместе с процентами возвращает владельцу-пенсионер.

— Шестью процентами работник распоряжается самостоятельно, и может передать их в негосударственный пенсионный фонд, -говорит А. Акименко. — Считается, что в таких организациях больший размер доходности средств, чем в государственном Пенсионном фонде. Гражданин сам может выбирать компанию, которая станет распоряжаться частью его будущей пенсии, и будет знать, в какие отрасли инвестируют его отчисления и какова доходность компании. Если негосударственный пенсионный фонд лишится лицензии, то накопления будут переданы в ПФР.

Но агитаторы негосударственных пенсионных фондов, которые стараются переманить деньги будущих пенсионеров, не предупреждают, что, в соответствии с действующим законодательством, при досрочном переходе из фонда в фонд застрахованное лицо теряет всю накопленную доходность за пять лет. А значит, пропадает часть отчислений на пенсию. В 2017 году из-за перехода из Пенсионного фонда в негосударственные фонды граждане потеряли почти 34 миллиарда рублей, а из-за смены одного НПФ на другой — от 27 до 35 миллиардов.

Законопроект предусматривает создание специальной структуры, которая будет осуществлять взаимосвязь всех участников процесса — Пенсионного фонда, негосударственных пенсионных фондов, Центрального Банка России и гражданина. Через этот орган россияне будут получать информацию о сумме средств пенсионных накоплений, переданных при переходе из фонда в фонд, результатах инвестирования, размере начисленных сумм выплат.

Документ сохраняет доступность реализации прав граждан через систему государственных услуг, создаёт простой механизм отказа от перехода в другой фонд, позволит самим фондам прогнозировать отток клиентов.

— Хочется надеяться, -говорит А. Акименко, что количество злоупотреблений со стороны коммерческих пенсионных фондов будет меньше, благодаря новому закону. Пенсионная система работает в нашей стране как система солидарной ответственности поколений, а когда в государственную систему вмешивается негосударственная, которая бесконтрольно ищет рынки сбыта и прибыль, это не приводит к хорошим результатам, считает А. Акименко

В случае принятия, закон вступит в силу 1 июля 2018 года.