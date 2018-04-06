В ФОМС Поморья предупредили о новом виде мошенничества 

Специалисты фонда ОМС Архангельской области предупреждают: в России активизировались мошенники. На горячую линию территориального фонда поступают многочисленные звонки от застрахованных лиц. Северяне просят вернуть денежные средства, не направленные в прошедшем году на оказание им медицинской помощи, поскольку застрахованные лица не обращались за медицинской помощью.
Подобные случаи уже зафиксированы в Ставропольском крае. Пользователям приходят предложения проверить свой полис и получить выплаты за неиспользованные услуги. Для этого дается ссылка на сайт, где можно заполнить форму и узнать полагающуюся «компенсацию». После ввода персональных данных на экране высвечивается сумма, которая иногда превышает 400 тысяч рублей. Но, чтобы ее получить, человеку предлагают оплатить организационные расходы. Человеку предлагается указать номер банковской карты для якобы зачисления финансов. После мошенники получают доступ к данным карты и возможность снять с нее денежные средства.
— Законом не предусматривается возмещение денежных средств гражданину за неиспользованное право оказания бесплатной медпомощи или израсходование меньших средств за медицинские услуги, — пояснила пресс-секретарь территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области Наталья Поспелова. — Фонд призывает граждан не заполнять какие-либо формы и не переводить денежные средства мошенникам! О подобных случаях мошенничества просим сообщать в правоохранительные органы.