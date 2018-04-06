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Каждый второй россиянин переводил деньги в помощь нуждающимся
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Каждый второй россиянин переводил деньги в помощь нуждающимся 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
68% россиян готовы поучаствовать в волонтерских программах. Из них 80% — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.
Опрос на тему волонтерства среди россиян провел Всероссийский центр общественного мнения. Согласно результатам опроса, опыт благотворительности есть у большинства респондентов. Наиболее распространенной формой стало участие в благоустройстве территорий. О таком опыте сообщили 72% опрошенных.
Каждый второй перечислял деньги в помощь нуждающимся, еще 47% хоть раз в жизни участвовали в сборе пожертвований. Причем более половины россиян делали это в индивидуальном порядке, лишь 15% безвозмездно помогали другим через компанию-работодателя. Еще 21% совершали такие поступки за компанию с друзьями и знакомыми.
Напомним, что 2018 год объявлен Годом волонтера. В Вологде существует 35 добровольческих отрядов, сформирован городской волонтерский центр. Он объединил более 400 волонтеров.
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