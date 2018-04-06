В трамваях и троллейбусах Екатеринбурга в понедельник начнут принимать банковские карты

Уже в понедельник в трамваях и троллейбусах Екатеринбурга можно будет оплатить проезд с помощью бесконтактной банковской карты. Об этом Е1.RU сообщили в компании «И-Сеть», которая обслуживает Екарту.

— Запуск будет проходить в два этапа, — рассказал Е1.RU генеральный директор ОАО «И-Сеть» Павел Ведерников. — С понедельника мы планируем подключить Трамвайно-троллейбусное управление и в трамваях и троллейбусах проезд можно будет оплатить бесконтактной банковской картой. А во вторник это заработает в муниципальных автобусах.

Чтобы оплатить проезд, достаточно будет приложить бесконтактную банковскую карту к валидатору — точно так же, как Екарту.

В частных маршрутках новинка заработает уже после ЧМ-2018.

Оплатить проезд банковской картой уже можно в екатеринбургском метро. В конце 2017 года все станции подземки оборудовали специальными терминалами. Их установили перед турникетами.

Кстати, на этой неделе в Екатеринбурге заработала система онлайн-пополнения Екарт. Как положить деньги на Екарту через интернет, смотрите в нашей инструкции.