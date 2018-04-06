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В трамваях и троллейбусах Екатеринбурга в понедельник начнут принимать банковские карты
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В трамваях и троллейбусах Екатеринбурга в понедельник начнут принимать банковские карты 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Уже в понедельник в трамваях и троллейбусах Екатеринбурга можно будет оплатить проезд с помощью бесконтактной банковской карты. Об этом Е1.RU сообщили в компании «И-Сеть», которая обслуживает Екарту.
— Запуск будет проходить в два этапа, — рассказал Е1.RU генеральный директор ОАО «И-Сеть» Павел Ведерников. — С понедельника мы планируем подключить Трамвайно-троллейбусное управление и в трамваях и троллейбусах проезд можно будет оплатить бесконтактной банковской картой. А во вторник это заработает в муниципальных автобусах.
Чтобы оплатить проезд, достаточно будет приложить бесконтактную банковскую карту к валидатору — точно так же, как Екарту.
В частных маршрутках новинка заработает уже после ЧМ-2018.
Оплатить проезд банковской картой уже можно в екатеринбургском метро. В конце 2017 года все станции подземки оборудовали специальными терминалами. Их установили перед турникетами.
Кстати, на этой неделе в Екатеринбурге заработала система онлайн-пополнения Екарт. Как положить деньги на Екарту через интернет, смотрите в нашей инструкции.
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