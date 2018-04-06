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Рост цен на жилье зафиксировали в большинстве городов России
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Рост цен на жилье зафиксировали в большинстве городов России 

dom.lenta.ru 51 минуту назад
Фото: dom.lenta.ru
По итогам первого квартала 2018-го вторичная жилая недвижимость подорожала в 80 процентах городов России с населением от 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют материалы базы «Мир квартир», поступившие в «Дом» в пятницу, 6 апреля.
Средняя коррекция составила +2 процента как по цене квадратного метра, так и по общему бюджету покупки. Наиболее ощутимо выросла стоимость «квадрата» ненового жилья в Сочи, Махачкале и Твери — на 5-6 процентов. Если говорить о средней полной цене предложения, то в лидерах роста оказались Рязань, Калининград и Санкт-Петербург, где квартиры подорожали на семь процентов.
Подешевели за квартал квадратные метры в Хабаровске, Тольятти, Симферополе, Москве и Иваново — на два-четыре процента. Полная стоимость покупки снизилась в Туле, Ульяновске, Белгороде, Чите и Барнауле — на четыре-шесть процентов в среднем.
В пятерку российских городов с самыми дорогими вторичными квартирами традиционно вошли Москва (11 миллионов за объект в среднем), Санкт-Петербург (восемь миллионов), Сочи (6,8 миллиона), Владивосток (4,8 миллиона) и Севастополь (пять миллионов).
Самую доступную «вторичку» следует искать в Кургане, Новокузнецке, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Волжском и Череповце — в этих городах средняя стоимость лота не превышает двух миллионов рублей.
Ранее был опубликован список городов России, жители которых легко могут себе позволить переезд в Москву, продав имеющуюся недвижимость. Его возглавили Санкт-Петербург и Сочи.
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