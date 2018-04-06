Рост цен на жилье зафиксировали в большинстве городов России

По итогам первого квартала 2018-го вторичная жилая недвижимость подорожала в 80 процентах городов России с населением от 300 тысяч человек. Об этом свидетельствуют материалы базы «Мир квартир», поступившие в «Дом» в пятницу, 6 апреля.

Махачкале и Калининград и Средняя коррекция составила +2 процента как по цене квадратного метра, так и по общему бюджету покупки. Наиболее ощутимо выросла стоимость «квадрата» ненового жилья в Сочи Твери — на 5-6 процентов. Если говорить о средней полной цене предложения, то в лидерах роста оказались Рязань Санкт-Петербург , где квартиры подорожали на семь процентов.

Тольятти, Симферополе, Белгороде, Чите и Подешевели за квартал квадратные метры в Хабаровске Москве и Иваново — на два-четыре процента. Полная стоимость покупки снизилась в Туле, Ульяновске Барнауле — на четыре-шесть процентов в среднем.

В пятерку российских городов с самыми дорогими вторичными квартирами традиционно вошли Москва (11 миллионов за объект в среднем), Санкт-Петербург (восемь миллионов), Сочи (6,8 миллиона), Владивосток (4,8 миллиона) и Севастополь (пять миллионов).

Самую доступную «вторичку» следует искать в Кургане Новокузнецке , Нижнем Тагиле, Магнитогорске , Волжском и Череповце — в этих городах средняя стоимость лота не превышает двух миллионов рублей.

Ранее был опубликован список городов России, жители которых легко могут себе позволить переезд в Москву, продав имеющуюся недвижимость. Его возглавили Санкт-Петербург и Сочи.