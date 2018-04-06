Сбербанк в Адыгее рассказал о планах на 2018 год

В 2017 году Сбербанк Адыгее продемонстрировал уверенный рост по всем направлениям деятельности

5 апреля 2018 года на отчетной пресс-конференции в Майкопе Егор Беляев, управляющий Адыгейским отделением Сбербанка, озвучил результаты деятельности компании в 2017 году, а также планы на 2018 год.

Минувший год завершился значительным ростом и кредитного портфеля и пассивной базы. Так ссудный портфель физических лиц в 2017 году составил 9,6 млрд рублей, темп роста 105% к предыдущему финансовому году. Ссудный портфель юридических лиц 2,5 млрд рублей и рост в 106% к 2016 году. При этом наибольший темп роста объёма кредитования достигнут в сегменте «Малый бизнес» — предпринимателям в 2017 году выдано 408 млн рублей, что практически на 30% больше объема выдач предыдущего года.

«Малое и среднее предпринимательство для нас очень важный сегмент бизнеса. Наша цель не только активно финансировать представителей малого бизнеса, но и помогать предпринимателям профессионально развиваться, учить их конвертировать свои навыки в эффективные бизнес-модели. Как крупнейший банк страны мы готовы делиться самым главным ресурсом — знаниями и практическими кейсами в сфере их коммерческой деятельности», — отметил Егор Беляев.

Так в январе текущего года Сбербанк и Google при поддержке Администрации республики Адыгея запустили «Бизнес класс», бесплатную программу для предпринимателей. Проект направлен на развитие малого и микробизнеса в регионе. Принять участие в программе могут все жители Краснодарского края , которые стремятся вывести существующий бизнес на новый уровень или только планируют открыть свое дело. Регистрация доступна на сайте www.business-class.pro.

Ещё одним драйвером развития экономики региона неизменно выступает жилищное кредитование. В течение 2017 года Сбербанк, вслед за снижением ставки рефинансирования Центробанка , снизил ставки по жилищному кредитованию на 2,2%, доведя этот показатель до 9,5% годовых.

«Кроме снижения процентных ставок мы постоянно упрощаем процедуру получения ипотеки. Наша цель — дать возможность жителям республики быстро и доступно получить жильё своей мечты», — пояснил Егор Беляев.

Для реализации этой цели Сбербанк первым в России 7 февраля т.г. запустил государственную программу поддержки Молодых семей. Условия просты и выгодны. При рождении второго ребёнка в этом году семья может взять ипотеку с льготным периодом кредитования. В итоге, в течение трёх лет для родителей будет действовать ставка 6%. При рождении третьего ребёнка действие сниженной процентной ставки продляется до 5 лет. Программа действует с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года.

«Подать заявку на получение льготной ипотеки можно и дистанционно через наш сервис «ДомКлик». Достаточно внести свои параметры в форму заявки, а программа сама предложит пользователю максимально выгодные условия кредитования», — отметил Егор Николаевич.

Платформа для проведения операций с недвижимостью ДомКлик позволяет не только оформить ипотечный кредит, но и подобрать объект кредитования. Всего за год работы ДомКлик занял 5 место среди сайтов по поиску недвижимости в РФ (по рейтингу SimmilarWeb). 6% ипотечных кредитов, выданных в Адыгее в четвертом квартале 2017г., были выданы через ДомКлик.

Также в мае 2017 года Сбербанк запустил возможность получения потребительского кредита дистанционно. Это можно сделать через веб-версию Сбербанк-Онлайн. На декабрь 2017 года 17,5% всех потребительских кредитов в Адыгее были получены он-лайн.

Особого внимания достойны социально-ориентированные инициативы ПАО Сбербанк. В 2017 году на территории реализована возможность безналичной оплаты штрафов во всех отделах Федеральной службы судебных приставов. В этом году Банк планирует реализовать проект безналичной оплаты штрафов ГИБДД . В марте Сбербанк запустил новый социальный сервис для детей «Островок безопасности». Проект рассматривает любой офис Сбербанка как еще одно место, помимо полицейского участка, куда может прийти каждый ребёнок, если он потеряется.

«Детские «Островки безопасности» от Сбербанка гарантируют, что любой потерявшийся ребенок и обратившийся за помощью в отделение Банка, будет находиться в безопасном месте под присмотром нашего сотрудника. Так мы строим экосистему, которая подразумевает не только финансовые продукты, но и социальные программы, направленные на различные группы наших клиентов» — пояснил Егор Беляев.