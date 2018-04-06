Тарифы и условия карты «Тинькофф Драйв», разработанной для автомобилистов

Тарифы и условия карты «Тинькофф Драйв», разработанной для автомобилистовКарта Tinkoff Drive: кредитка или дебетовая

Тинькофф позаботился о каждом своем клиенте, и предложил новинку «Драйв» сразу в двух вариантах: дебетовую и кредитную. Клиент сам выбирает что ему удобнее: тратить собственные деньги или пользоваться заемными. Обе карты работают на платформе MasterCard World, позволяя использовать их как по всей территории РФ , так и за ее пределами.

Помимо этого, карты оснащены чипом и поддерживают услугу бесконтактной оплаты покупок. Вам достаточно прикоснуться картой к платежному терминалу и транзакция будет проведена. А для особо продвинутых пользователей, владеющих современными смартфонами, можно проводить платеж с помощью мобильного, привязанного к карте с помощью специального приложения, скачанного через официальные сайты Гугл , Samsung или Apple Pay.

Дебетовая версия Tinkoff Drive: условия обслуживания

Дебетовая карточка — эта надежный платежный инструмент, позволяющий как сохранять собственные средства, так и свободно их использовать. Чаще всего, дебетовый пластик имеет на порядок меньше преимуществ чем кредитный, или предлагает меньший кешбек. Но это не наш случай. Этот дебетовый продукт стал довольно функциональным:

Обслуживание карты — бесплатное, при условии поддержания на карте лимита от 150 тыс. рублей. Если такой возможности нет, тогда ежемесячная плата за использование карты составит 190 рублей.

Обналичивание собственных средств в своем банке — бесплатно, если минимальная сумма снятия составляет 3 тыс. рублей. Если сумма меньше, тогда предусматривается комиссия в размере 90 рублей. Важно отметить, что наличные можно снять в любом банке страны, так и за рубежом. При этом лимит на снятие может достигать 150 тыс. рублей за месяц, или в эквиваленте для валюты. При снятии денег через собственные банкоматы, сумма не должна превышать допустимый месячный лимит.

Обналичивание через партнеров — 2% от суммы, но не менее 90 рублей за одну операцию.

Перевод денег на расчетный счет любого банка — бесплатно. Осуществить процедуру можно как в личном кабинете, так и воспользовавшись услугами отделения банка.

Пополнение карточного счета любого банка — бесплатно, но сумма перевода не должна превышать 20 тыс. рублей за месяц. Если сумма будет больше, тогда предусматривается комиссия в размере 1,5%, но не менее 30 рублей за одну операцию.

Пополнение собственного счета — бесплатно. Причем осуществлять его можно как посредством собственных банков и терминалов, так и прибегать к услугам партнеров. Однако есть небольшое ограничение: пополнять собственную карту без процентов можно только в размере до 300 тыс. рублей. Если лимит превышен — предусмотрена комиссия в размере 2%.

Еще одно уникальное предложение — возможность открыть накопительный счет под 6% годовых, при условии пополнения его с собственной дебетовой карты. Причем снять деньги можно будет без потери процентов.

Для открытия дебетовой карты «Тинькофф Драйв» даже не нужно быть гражданином РФ. Карта может быть оформлена иностранцем.

Дополнительные услуги — использование интернет-банка, мобильного банка (с ранее установленным программным обеспечением) и техническое смс-информирование осуществляется совершенно бесплатно.

СМС-оповещение об операциях по счету — 59 рублей ежемесячно.

В целом по условиям обслуживания, карта получается довольно привлекательной.

Кредитка Tinkoff Drive: условия обслуживания

Кредитка от Тинькофф — это огромный список возможностей, предлагаемый банком для реализации собственных задумок даже в те моменты, когда собственных средств недостаточно. И ведь правда, новая карта предлагает весьма приемлемые условия:

Заказ карты осуществляется по интернету, с возможностью доставки ее в офис или домой. Срок получения карты варьируется от 1 до 5 дней, в зависимости от места расположения клиента.

Период льготного обслуживания — до 55 календарных дней на осуществление любых покупок и оплату услуг;

Ставка процента — после окончания льготного периода от 23,9 до 29,9% при совершении покупок с помощью карты и от 29,9 до 39,9% за снятие денег;

Важно! Ставка будет зависеть от кредитной истории клиента.

Минимальный ежемесячный платеж для каждого клиента определяется индивидуально, однако, в пределах 8% от общей суммы задолженности;

Годовое обслуживание — 990 рублей;

Дополнительная карта — если необходима ее выдача, тогда стоимость ее обслуживания составит 590 рублей. При этом клиент сам определяет лимит по доп.карте, в пределах лимита собственной карты.

Кредитный лимит — максимальный размер до 700 тыс. рублей;

За снятие наличных с карты предусмотрена комиссия — 390 р. за каждую транзакцию, при обналичивании суммы не превышающей 100 тыс. рублей в месяц. Если допустимый размер будет превышен, тогда дополнительно, к обязательному платежу, добавляется 2% комиссии;

Пополнение карты, смс-информирование, банкинг — бесплатно;

СМС об операциях по счету — 59 рублей, как и у дебетовой карты.

Как видим, условия вполне лояльны, особенно если успевать гасить задолженность в отведенный грейс-период.

Бонусы Tinkoff Drive

Итак, как мы уже сообщили, эта новинка интересна будет в основном автомобилистам. Дело в том, что программа лояльности рассчитана на получение бонусов за осуществление покупок и обслуживание собственного автомобиля. То есть, вы, как обычно, рассчитываетесь за топливо, осуществляете плановое или техническое обслуживание автомобиля, используете услуги паркинга, автомойки или платного автобана и получаете за это компенсацию в виде бонусов, которые потом можно использовать для оплаты все тех же услуг.

Тинькофф установил следующий размер кешбека:

при расчете за услуги АЗС — 10% от потраченной суммы;

оплата автоуслуг (автосервис, платные дороги, автомойки, парковки) — 5% за оплату каждой услуги;

оплата штрафов, оформленных ГИБДД , используя при этом мобильное приложение или личный кабинет — 5%;

при расчете карточкой при совершении любых других покупок — 1% на бонусный счет.

Помимо общих условий, действуют специальные предложения: 10% кешбека за использование услуг партнеров. К ним относятся: магазин автозапчастей emex.ru, Русский АвтоМотоКлуб (приобретение клубной карты), использование услуг автоподбор.рф. И еще один бонус — возможность бесплатно использовать услуги автоконсьержа Alfred.

Согласитесь, довольно немало интересных предложений для собственников транспортного средства. Тем более не будем забывать, что доля затрат на содержание машины в семейном бюджете довольно велика. Так, почему бы не воспользоваться возможностью немного сэкономить. Ведь при накоплении значительной суммы бонусов легко можно покрыть затраты на одну из услуг.

Как использовать накопленные бонусы

Вот вы получили карту «Тинькофф Драйв», совершили операции по категории «Автоуслуги» и «Топливо», накопили бонусные баллы, и остался один вопрос: «Как же их реализовать?». Давайте разбираться подробно:

Баллы хранятся на счету 3 года;

За приобретение топлива можно получить максимум 1000 бонусов в месяц;

За совершение других покупок банком гарантированно начисляется до 10 тыс. бонусов в месяц;

Конвертация баллов в реальные деньги происходит по такому принципу: 2:3 за компенсацию потраченных средств на АЗС и 1:1 для оплаты «Автоуслуг»;

Накопленными бонусами допускается возмещение полной стоимости покупки в одной из категорий не позднее чем через 90 дней после ее оплаты реальными деньгами. То есть, вы оплатили за собственные деньги покупку автозапчастей на сумму 3000 рублей, а в это время на бонусном счету у вас скопилась как раз такая сумма баллов. Тогда используя личный кабинет, вы можете перекинуть эти балы на свой счет, возместив ранее потраченную реальную сумму.

Важное условие! Возместить можно только полную стоимость затрат, частями бонусы не выводятся.

К примеру, вы накопили 2000 бонусных баллов, и решили оплатить заправку своего автомобиля. Тогда с учетом курса, на 2000 баллов вы сможете заправить свой автомобиль на сумму в 1333.33 рубля. Но если вы собрались купить автозапчасти, то сумма возмещается в полном объеме 1:1.

Есть ли у карты подводные камни?

Как не казалась бы, на первый взгляд, новая карточка идеальной, но у нее есть некоторые особенности, на которых нужно обязательно остановиться.

Во-первых, для клиентов, ранее получивших другую карту Тинькофф любого типа (кредитка или дебет), не предусмотрена возможность получения еще одной карточки такого же типа. Для того чтобы стать владельцем карты «Драйв», придется закрыть ранее полученный пластик и переоформить новый, с переводом на него собственных средств и возобновлением ранее установленного лимита, если это кредитка. Но если у вас была оформлена дебетовая карта, а вы хотите получить кредитку, тогда смело отправляйтесь за второй картой.

Во-вторых, для получения бонусов необходимо ориентироваться в системе МСС кодов и знать какие услуги входят в одобренный список. Посмотреть код МСС можно в мобильном банке или личном кабинете возле каждой проведенной операции. Для удобства клиентов выделено две категории кодов:

«Топливо» — 5171,5541,5542,5983;

«Автоуслуги» — 3351, 3355, 3357, 3364, 3366, 3374, 3381, 3386, 3387, 3389, 3390, 3391, 3393, 3395, 3405, 3409, 3420, 3429, 3441, 4784, 4789, 5013, 5511, 5521, 5531, 5532, 5533, 5571, 5599, 7012, 7512, 7513, 7519, 7523, 7531, 7534, 7535, 7538, 7542, 7549.

Почему на это стоит обращать внимание? Все очень просто: некоторые заправки могут присваивать себе МСС с привязкой «Кафе», и тогда получить бонусы за заправку на этой АЗС будет невозможно.

В-третьих, минимальная сумма бонусов для вывода — 2000. Следовательно, оплатить мелкие покупки будет невозможно. Сначала нужно накопить, а потом и немного компенсировать. Но для тех клиентов, которые сталкиваются с необходимостью постоянного обслуживания авто, к примеру, водители, накапливание не составит особого труда.

Как получить карту Tinkoff Drive

Для оформления карты достаточно посетить официальный сайт Тинькофф Банка , и выбрать нужную к оформлению карту: дебетовую или кредитную. Перейдя в раздел выбранной карты, вы найдете внизу анкету-заявку, состоящую из 3-4 шагов. В обязательном порядке указывается ФИО клиента, его мобильный номер и электронная почта. При оформлении кредитной карты еще нужно указать желаемый кредитный лимит.

Важно! Дебетовую карточку может получить как резидент, так и нерезидент РФ.

На втором шаге, при создании заявки на кредитку, банк просит внести паспортные данные: серию, номер, дату рождения, место рождения, код подразделения и дату выдачи паспорта, указать кем выдан документ и место постоянной регистрации. Если адрес прописки и фактического проживания разный, тогда нужно указывать и его. Повысить вероятность одобрения карты поможет указание дополнительного номера телефона (домашнего).

Третий шаг предусматривает указание информации о вашем рабочем месте:

наименование организации;

рабочий телефон;

должность и стаж работы;

если существует, сайт организации;

адрес размещения офиса.

А на четвертом этапе, для анализа возможности предоставить запрошенный вами кредитный лимит запрашиваются данные о ваших расходах-доходах, полученном образовании, семейном положении, СНИЛС. Здесь же уточнят как давно у вас ваш мобильный, есть ли у вас заграничный паспорт, автомобиль и какими банками вы еще пользуетесь. После заполнения этих полей вам предложат придумать кодовое слово для вашей будущей карты.

Следовательно, для оформления карты нужен только паспорт и ваш мобильный телефон который будет связан с оформляемой картой. При оформлении дебетовой карты для нерезидентов необходимо указать документ, удостоверяющий личность, миграционную карту или вид на жительство или разрешение на временное пребывание.

О чем говорят клиенты?

Проанализировав отзывы клиентов, активно обсуждающих новинку, становится ясно, что однозначного одобрения карта не получила. Для кого-то слишком маленький размер допустимых бонусов за АЗС в месяц, кто-то считает что слишком высокое пороговое значение для вывода бонусов, для кого-то недостаточно 1% процента на остальные покупки, а кто-то с удовольствием уже решился обменять свою карту Платинум на «Драйв».

Как говорится, сколько людей столько и мнений. А главное, что эта карта легко найдет своих клиентов. Ведь в целом она способна помочь автомобилистам накопить за год минимум 4-6 тысяч бонусов, которые потом можно потратить на возмещение своих расходов по обслуживанию авто. А это неплохой способ немного сэкономить семейный бюджет.